Литва и Польша проводят военные учения по обороне Сувалкского коридора

Военные Литвы и Польши с участием союзников по Североатлантическому альянсу проводят учения в районе так называемого Сувалкского коридора.

Военные Литвы и Польши с участием союзников по Североатлантическому альянсу проводят учения в районе так называемого Сувалкского коридора.

Как передает Report , об этом сообщило командование армии Литвы.

"Перед участниками учений поставлена задача отработки штабами уровня бригады планирования и руководства оборонительными военными операциями во взаимодействиями с подразделениями союзников по НАТО", - говорится в сообщении.

В учениях принимают участие 1,5 тыс. военных из состава мотопехотной бригады "Жемайтия" и союзных подразделений, а также около 200 единиц военной техники. Помимо польских подразделений, в тренировке участвуют американские и португальские военные.

Отметим, что учения продлятся до 26 апреля.