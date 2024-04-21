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Литва и Польша проводят военные учения по обороне Сувалкского коридора

Литва и Польша проводят военные учения по обороне Сувалкского коридора Военные Литвы и Польши с участием союзников по Североатлантическому альянсу проводят учения в районе так называемого Сувалкского коридора.
Другие страны
21 апреля 2024 г. 12:51
Литва и Польша проводят военные учения по обороне Сувалкского коридора

Военные Литвы и Польши с участием союзников по Североатлантическому альянсу проводят учения в районе так называемого Сувалкского коридора.

Как передает Report, об этом сообщило командование армии Литвы.

"Перед участниками учений поставлена задача отработки штабами уровня бригады планирования и руководства оборонительными военными операциями во взаимодействиями с подразделениями союзников по НАТО", - говорится в сообщении.

В учениях принимают участие 1,5 тыс. военных из состава мотопехотной бригады "Жемайтия" и союзных подразделений, а также около 200 единиц военной техники. Помимо польских подразделений, в тренировке участвуют американские и португальские военные.

Отметим, что учения продлятся до 26 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Litva və Polşa birgə hərbi təlimlərə başlayıb

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