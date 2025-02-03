Литва и Латвия задумались о строительстве нового энергокабеля с Германией

Литва и Латвия рассматривают возможность прокладки подводного силового кабеля в Германию на фоне ожидаемого выхода из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва).

Литва и Латвия рассматривают возможность прокладки подводного силового кабеля в Германию на фоне ожидаемого выхода из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва).

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, об этом заявил гендиректор литовского системного оператора Litgrid Рокас Масюлис.

"В настоящее время планируется увеличить пропускную способность электрических линий с Латвией. Операторы электросетей стран Балтии и Германии обсуждают возможность строительства подводного кабеля в Германию", - сказал он.

В Министерстве энергетики подтвердили, что в ближайшее время будет проведен анализ затрат и выгод.

Точное место строительство кабеля пока не определено, однако рассматривается граница между Литвой и Латвией. Во сколько обойдется Литве этого соединение, пока неизвестно.

Срок действия соглашения о параллельной работе энергосистем БРЭЛЛ истекает 7 февраля 2025 года. Планируется, что 8 февраля страны Балтии отключатся от энергокольца БРЭЛЛ и проведут совместное испытание изолированной работы, после чего возврата к старой системе не будет. Присоединение электросистем трех республик к синхронной зоне континентальной Европы должно состояться 9 февраля.

Ранее жителям Литвы посоветовали закупить солнечные батареи или запастить аккумуляторами, чтобы избежать скачка цен на электричество после выхода республики из энергокольца БРЭЛЛ.