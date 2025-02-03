О нас

Литва и Латвия задумались о строительстве нового энергокабеля с Германией

Литва и Латвия задумались о строительстве нового энергокабеля с Германией Литва и Латвия рассматривают возможность прокладки подводного силового кабеля в Германию на фоне ожидаемого выхода из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва).
Другие страны
3 февраля 2025 г. 14:08
Литва и Латвия задумались о строительстве нового энергокабеля с Германией

Литва и Латвия рассматривают возможность прокладки подводного силового кабеля в Германию на фоне ожидаемого выхода из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва).

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, об этом заявил гендиректор литовского системного оператора Litgrid Рокас Масюлис.

"В настоящее время планируется увеличить пропускную способность электрических линий с Латвией. Операторы электросетей стран Балтии и Германии обсуждают возможность строительства подводного кабеля в Германию", - сказал он.

В Министерстве энергетики подтвердили, что в ближайшее время будет проведен анализ затрат и выгод.

Точное место строительство кабеля пока не определено, однако рассматривается граница между Литвой и Латвией. Во сколько обойдется Литве этого соединение, пока неизвестно.

Срок действия соглашения о параллельной работе энергосистем БРЭЛЛ истекает 7 февраля 2025 года. Планируется, что 8 февраля страны Балтии отключатся от энергокольца БРЭЛЛ и проведут совместное испытание изолированной работы, после чего возврата к старой системе не будет. Присоединение электросистем трех республик к синхронной зоне континентальной Европы должно состояться 9 февраля.

Ранее жителям Литвы посоветовали закупить солнечные батареи или запастить аккумуляторами, чтобы избежать скачка цен на электричество после выхода республики из энергокольца БРЭЛЛ.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Правительство Беларуси сложило полномочия
Правительство Беларуси сложило полномочия
3 февраля 2025 г. 14:34
КНДР возобновляет туры для иностранных туристов в день рождения Ким Чен Ира
КНДР возобновляет туры для иностранных туристов в день рождения Ким Чен Ира
3 февраля 2025 г. 14:17
В Вашингтоне закрылась штаб-квартира USAID
В Вашингтоне закрылась штаб-квартира USAID
3 февраля 2025 г. 14:11
Президент Сирии посетит Турцию 4 февраля
Президент Сирии посетит Турцию 4 февраля
3 февраля 2025 г. 13:27
На острове Санторини после землетрясения закрыли школы
На острове Санторини после землетрясения закрыли школы
3 февраля 2025 г. 13:24
Каллас: ЕС выделил Украине помощь на €134 млрд и должен помогать еще больше
Каллас: ЕС выделил Украине помощь на €134 млрд и должен помогать еще больше
3 февраля 2025 г. 13:02
Армянские военные врачи участвуют в учениях на базе США в Германии
Армянские военные врачи участвуют в учениях на базе США в Германии
3 февраля 2025 г. 11:58
На севере Сирии боевики взорвали заминированный автомобиль, погибли 15 человек
На севере Сирии боевики взорвали заминированный автомобиль, погибли 15 человек
3 февраля 2025 г. 11:42
Маск сообщил о начале процесса ликвидации USAID
Маск сообщил о начале процесса ликвидации USAID
3 февраля 2025 г. 11:07
Провинции Канады вводят запреты на алкоголь из США в ответ на пошлины Трампа
Провинции Канады вводят запреты на алкоголь из США в ответ на пошлины Трампа
3 февраля 2025 г. 10:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi