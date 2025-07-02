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Литва и Латвия перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян

Литва и Латвия перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян Консульский департамент МИД РФ обратил внимание, что Литва и Латвия приняли решение о непризнании российских пятилетних загранпаспортов.
Другие страны
2 июля 2025 г. 18:33
Литва и Латвия перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян

Консульский департамент МИД РФ обратил внимание, что Литва и Латвия приняли решение о непризнании российских пятилетних загранпаспортов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

"Вслед за Данией, Францией, Чехией и Эстонией решение не признавать российские пятилетние небиометрические загранпаспорта приняли власти Литвы и Латвии", - отметили в департаменте.

Как пояснили в МИД РФ, с 1 июня въезд, выезд и пребывание российских граждан в Литве осуществляется только на основании десятилетних биометрических загранпаспортов. При этом россияне, имеющие разрешение на временное и постоянное проживание в Литве, должны до 1 декабря текущего года оформить десятилетний биометрический загранпаспорт.

В Латвии аналогичные ограничения на въезд, выезд и пребывание вступят в силу с 15 июля.

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Версия на азербайджанском языке Litva və Latviya rusların beşillik pasportlarını tanımağı dayandırır

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