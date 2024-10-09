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Литва и Эстония вошли в пятерку стран еврозоны с самой высокой безработицей

Литва и Эстония вошли в пятерку стран еврозоны с самой высокой безработицей Литва и Эстония попали в число лидеров среди стран еврозоны по уровню безработицы.
Другие страны
9 октября 2024 г. 11:06
Литва и Эстония вошли в пятерку стран еврозоны с самой высокой безработицей

Литва и Эстония попали в число лидеров среди стран еврозоны по уровню безработицы.

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, об этом свидетельствуют данные статагентства Eurostat.

В августе безработными в ЕС были 13,027 млн человек среди которых 10,925 млн -жители стран еврозоны.

Уровень безработицы в ЕС в последнем летнем месяце составил 5,9%.

Лидером среди стран по уровню безработицы в августе была Испания (11,3%). Далее идет Греция (9,5%) и Финляндия (8,2%). Далее следовали Литва и Эстония - по 7,9%.

В ЕС страной с самым низким показателем безработицы в августе была Чехия - 2,6%, в еврозоне - Мальта, где безработица составила 3%.

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Версия на английском языке Lithuania, Estonia among top five eurozone countries with highest unemployment

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