Литва и американская Mach Industries планируют совместное производство БПЛА
- 23 сентября, 2026
- 11:35
Литва и американская оборонная технологическая компания Mach Industries подписали совместную декларацию о стратегическом сотрудничестве в сфере оборонной промышленности и создании новых возможностей для поддержки Украины.
Как передает Report, об этом сообщило литовское оборонное ведомство.
Согласно информации, документ подписали в США министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас и президент Mach Industries Натан Диллер.
"Компания Mach Industries развивает возможности беспилотных летательных аппаратов и разведывательных средств. Мы будем стремиться организовать в Литве производство беспилотных систем, которые уже прошли испытания в Украине в условиях реальной войны", - заявил министр национальной обороны Литвы после подписания декларации.
Отмечается, что инициатива объединяет три стратегические цели: укрепление оборонной промышленности Литвы, развитие трансатлантического партнерства с США и долгосрочную поддержку Украины.
В ходе визита в США министр Робертас Каунас также встретился с представителями компаний Northrop Grumman, Lockheed Martin, Palantir и Epirus Inc.