Литва и американская Mach Industries планируют совместное производство БПЛА

Литва и американская оборонная технологическая компания Mach Industries подписали совместную декларацию о стратегическом сотрудничестве в сфере оборонной промышленности и создании новых возможностей для поддержки Украины.

Как передает Report, об этом сообщило литовское оборонное ведомство.

Согласно информации, документ подписали в США министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас и президент Mach Industries Натан Диллер.

"Компания Mach Industries развивает возможности беспилотных летательных аппаратов и разведывательных средств. Мы будем стремиться организовать в Литве производство беспилотных систем, которые уже прошли испытания в Украине в условиях реальной войны", - заявил министр национальной обороны Литвы после подписания декларации.

Отмечается, что инициатива объединяет три стратегические цели: укрепление оборонной промышленности Литвы, развитие трансатлантического партнерства с США и долгосрочную поддержку Украины.

В ходе визита в США министр Робертас Каунас также встретился с представителями компаний Northrop Grumman, Lockheed Martin, Palantir и Epirus Inc.