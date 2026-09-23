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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Литва и американская Mach Industries планируют совместное производство БПЛА

    Другие страны
    • 23 сентября, 2026
    • 11:35
    Литва и американская Mach Industries планируют совместное производство БПЛА

    Литва и американская оборонная технологическая компания Mach Industries подписали совместную декларацию о стратегическом сотрудничестве в сфере оборонной промышленности и создании новых возможностей для поддержки Украины.

    Как передает Report, об этом сообщило литовское оборонное ведомство.

    Согласно информации, документ подписали в США министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас и президент Mach Industries Натан Диллер.

    "Компания Mach Industries развивает возможности беспилотных летательных аппаратов и разведывательных средств. Мы будем стремиться организовать в Литве производство беспилотных систем, которые уже прошли испытания в Украине в условиях реальной войны", - заявил министр национальной обороны Литвы после подписания декларации.

    Отмечается, что инициатива объединяет три стратегические цели: укрепление оборонной промышленности Литвы, развитие трансатлантического партнерства с США и долгосрочную поддержку Украины.

    В ходе визита в США министр Робертас Каунас также встретился с представителями компаний Northrop Grumman, Lockheed Martin, Palantir и Epirus Inc.

    Соединенные Штаты Америки (США) Литва Украина Североатлантический альянс (НАТО) Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Производство беспилотников
    Litva və ABŞ PUA-ların birgə istehsalını planlaşdırır

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