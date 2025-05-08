Лишь треть опрошенных британцев поддерживают увеличение расходов на оборону

Около трети британцев готовы поддержать значительное увеличение расходов на оборону королевства.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Times, ссылаясь на результаты опроса, проведенного компанией Focaldata в период с 30 апреля по 2 мая.
Среди 2 330 опрошенных только 35% заявили, что оборонные расходы необходимо увеличить. 30% считают, что они должны оставаться на текущем уровне в 2,3% от ВВП королевства. 21% респондентов выступили за снижение военных трат ради высвобождения средств на другие нужды. Против того, чтобы довести уровень расходов до 3,5% от ВВП выступили уже 45% опрошенных. 36% считают, что траты на оборону королевства должны достичь этого уровня. Среди сторонников повышения расходов была высока доля пожилых и политически активных мужчин.
"Отношение британской общественности к росту оборонных расходов отличает скорее осторожный и неоднозначный подход, чем убежденность в необходимости такого шага, - заявил изданию представитель Focaldata Джеймс Канагусуриам. - Хотя стремление правительства выйти на показатель в 3% ВВП - разумная реакция на текущую обстановку в мире, наши данные показывают, что лишь 35% избирателей сегодня твердо поддерживают увеличение расходов на оборону. Уровень поддержки стремительно ослабевает, когда речь заходит о том, чем придется пожертвовать, и как это отразится на других статьях госрасходов".
По его словам, перед правительством лейбористов стоит сложная задача убедить избирателей в том, что повышение оборонных расходов будет выгодно простым британцам, создаст новые рабочие места и будет стимулировать экономику. Как крайне левая Партия зеленых, так и правопопулистская Reform UK со скепсисом относятся к планам правительства и готовы воспользоваться противоречиями в обществе в борьбе за избирателей.
"Оборона перестала быть объединяющей темой. Теперь она может стать причиной глубокого раскола в британской политике", - добавил Канагусуриам.