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Лига чемпионов УЕФА: "Спортинг" разгромил "Манчестер" Сити", "Реал" дома проиграл "Милану"

Лига чемпионов УЕФА: "Спортинг" разгромил "Манчестер" Сити", "Реал" дома проиграл "Милану" В Лиге чемпионов УЕФА состоялись первые игры 4-го тура общего этапа.
Другие страны
6 ноября 2024 г. 02:07
Лига чемпионов УЕФА: Спортинг разгромил Манчестер Сити, Реал дома проиграл Милану

В Лиге чемпионов УЕФА состоялись первые игры 4-го тура общего этапа.

Как сообщает Report, лиссабонский "Спортинг" сенсационно разгромил "Манчестер Сити", а мадридский "Реал" дома уступил "Милану".

Еще один разгромный счет был зафиксирован на "Энфилде", где местный "Ливерпуль" не дал никаких шансов немецкому "Байеру" из Леверкузена.

Лига чемпионов УЕФА
Общий этап, IV тур
5 ноября

21:45. ПСВ (Нидерланды) – "Жирона" (Испания) — 4:0

21:45. "Слован" (Словакия) – "Динамо" (Загреб, Хорватия) — 1:4

00:00. "Реал" (Испания) - "Милан" (Италия) — 1:3

00:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Байер 04" (Германия) — 4:0

00:00. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Штурм" (Австрия) — 1:0

00:00. "Спортинг" (Португалия) - "Манчестер Сити" (Англия) — 4:1

00:00. "Лилль" (Франция) - "Ювентус" (Италия) — 1:1

00:00. "Селтик" (Шотландия) - "Лейпциг" (Германия) — 3:1

00:00. "Болонья" (Италия) - "Монако" (Франция) — 0:1.

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