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Лидеры Японии, США и Южной Кореи могут встретиться на саммите G7

Лидеры Японии, США и Южной Кореи могут встретиться на саммите G7 Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, президент США Джо Байден и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин могут провести совместные переговоры на предстоящем саммите Группы семи (G7) в Великобритании.
Другие страны
2 июня 2021 г. 08:17
Лидеры Японии, США и Южной Кореи могут встретиться на саммите G7
Мун Чжэ Ин и Джо Байден

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, президент США Джо Байден и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин могут провести совместные переговоры на предстоящем саммите Группы семи (G7) в Великобритании.

Как передает Report, об этом в среду со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri.

По ее данным, инициатива проведения встречи была озвучена правительством США. Отмечается, что в ходе переговоров стороны могут обсудить, в частности, сотрудничество в выработке подхода к проблеме КНДР. При этом такая встреча лидеров трех стран станет первой с сентября 2017 года, подчеркивает издание.

5 мая министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, его южнокорейский коллега Чон Ый Ён и госсекретарь США Энтони Блинкен на прошедших в Лондоне переговорах подтвердили приверженность трех стран денуклеаризации КНДР.

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