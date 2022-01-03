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Лидеры стран ядерной пятерки выступили с заявлением о мировой безопасности

Лидеры стран ядерной пятерки выступили с заявлением о мировой безопасности Лидеры Китая, России, Великобритании, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием.
Другие страны
3 января 2022 г. 17:27
Лидеры стран ядерной пятерки выступили с заявлением о мировой безопасности

Лидеры Китая, России, Великобритании, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием.

Как передает российское бюро Report, соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля.

"Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединённые Штаты Америки и Французская Республика считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков", - говорится в сообщении.

Лидеры заявили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана: "Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено".

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