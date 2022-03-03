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Лидеры США, Индии, Японии и Австралии проведут виртуальную встречу

Лидеры США, Индии, Японии и Австралии проведут виртуальную встречу Лидеры США, Индии, Японии и Австралии, входящие в объединение Quad, проведут в четверг виртуальную встречу для обсуждения событий в Индо-Тихоокеанском регионе.
Другие страны
3 марта 2022 г. 09:53
Лидеры США, Индии, Японии и Австралии проведут виртуальную встречу

Лидеры США, Индии, Японии и Австралии, входящие в объединение Quad, проведут в четверг виртуальную встречу для обсуждения событий в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил МИД Индии.

"Премьер-министр Нарендра Моди вместе с президентом США Джозефом Р. Байденом, премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и премьер-министром Японии Фумио Кисидой примет участие в виртуальной встрече лидеров четырех стран 3 марта 2022 года. У лидеров будет возможность продолжить свой диалог после саммита в сентябре 2021 года в Вашингтоне", - говорится в сообщении.

Лидеры стран обменяются мнениями и оценками важных событий в Индо-Тихоокеанском регионе, отметил МИД Индии.

"Лидеры Quad также рассмотрят текущие усилия по реализации инициатив лидеров, объявленных в рамках современной и позитивной повестки дня Quad", - добавило ведомство.

Формат Quad был инициирован в 2007 году премьер-министром Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Востребованность формата возросла с обострением противоречий между США и Китаем.

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