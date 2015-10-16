Лидеры США и Турции обсудили углубление сотрудничества в борьбе с ИГИЛ

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ "Углубление сотрудничества" в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) обсудили в состоявшемся в четверг телефонном разговоре президенты США и Турции Барак Обама и Тайип Эрдоган. Об этом сообщила позднее в тот же день, не вдаваясь в подробности, пресс-служба Белого дома.

По ее словам, лидеры подтвердили, что разделяют цель "усиления военного давления" на ИГИЛ, а также "укрепления элементов умеренной оппозиции в Сирии" с целью создания условий для урегулирования конфликта в этой арабской стране путем переговоров, "включая политический переход" к новой власти в Дамаске.

Кроме того, глава американской администрации вновь осудил теракты, совершенные в Турции 10 октября, и заявил о солидарности Вашингтона с Анкарой "перед лицом угроз в сфере безопасности", с которыми сталкивается турецкая сторона. При этом Обама и Эрдоган "согласились с неотложной необходимостью прекращения вылазок Рабочей партии Курдистана в Турции".

Наконец, президенты выразили уверенность в наличии позитивной динамики в процессе урегулирования на Кипре и заявили о его поддержке, а также рассмотрели повестку дня предстоящего саммита Группы двадцати в Анталье, намеченного на 15-16 ноября.