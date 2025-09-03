Лидеры США и Польши обсудят войну в Украине в Белом доме

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Кароль Навроцкий проведут переговоры в Белом доме, основной темой которых станут война России с Украиной.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

Ожидается, что в ходе встречи, запланированной на среду, особое внимание будет уделено застопорившимся переговорам о прекращении войны, а также вопросам энергетической безопасности Польши.

По данным источников, Трамп все больше разочаровывается в президенте России Владимире Путине из-за его неспособности продвинуться вперед в мирном процессе.

Приглашение Навроцкому было направлено всего через несколько дней после его инаугурации в начале августа. Кроме того, Трамп лично позаботился о том, чтобы польский лидер участвовал в ключевом телефонном разговоре по Украине с европейскими лидерами - вместо своего политического соперника, премьер-министра Польши Дональда Туска.

Напомним, в мае Трамп уже принимал Навроцкого в Белом доме, выразив ему поддержку в решающий момент избирательной кампании. Спустя месяц Навроцкий одержал победу над кандидатом от проевропейской партии Туском.

Встреча президентов состоится в 11:00 по восточному времени (15:00 GMT). Сначала лидеры проведут переговоры в Овальном кабинете, после чего состоится рабочий обед.

Польша, как член НАТО, граничит и с Россией, и с охваченной войной Украиной.