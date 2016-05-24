Лидеры "нормандской четверки" обсудили процессы урегулирования конфликта на Донбассе

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель, президент РФ Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко в ночь на вторник провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы урегулирования украинского кризиса и подтвердили приверженность реализации минских соглашений.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

"Три президента и канцлер подтвердили свою приверженность минским соглашениям и свою решимость сделать все для их реализации в полном объеме и как можно быстрее", — сказано в коммюнике администрации Олланда.

Они подчеркнули важность реализации всех мер, необходимых для соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины, начиная с отвода вооружений и вывода войск а также обмена пленными.

"Они также обсудили работу по политическим вопросам, в частности, чтобы привести к проведению местных выборов в Донбассе в соответствии с украинским законодательством и по стандартам ОБСЕ", — отмечается в заявлении Елисейского дворца.