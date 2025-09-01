    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    Лидеры немецких коалиционных фракций ХДС/ХСС и СДПГ обсудят в Киеве поддержку Украины

    Другие страны
    • 01 сентября, 2025
    • 12:45
    Лидеры немецких коалиционных фракций ХДС/ХСС и СДПГ обсудят в Киеве поддержку Украины

    Лидеры двух коалиционных фракций немецкого бундестага - Йенс Шпан (Jens Spahn) из блока Христианского демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) и Маттиас Мирш (Matthias Miersch) из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) сегодня прибыли в Киев.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

    Отмечается, что в Киеве они планируют провести переговоры на предмет дальнейшей поддержки Украины со стороны Германии и дипломатических усилий для прекращения войны.

    "Мы с Маттиасом Миршем здесь, чтобы послать четкий сигнал: правительственные фракции ХДС/ХСС и СДПГ стоят сейчас и в будущем на стороне Украины", - заявил Шпан.

    Отвечая на вопрос журналистов о гарантиях безопасности для Украины, в частности о возможности развертывания контингента, он отметил, что лучшей гарантией является хорошо оснащенная украинская армия.

    "Первой и самой важной гарантией безопасности для Украины является украинская армия. Прежде всего, мы хотим оснастить ее как можно лучше. Прежде всего, планируется вооружить и экипировать украинскую армию, оказывать ей постоянную поддержку, а затем, совместно с американцами, предоставить Украине гарантии безопасности. Существует множество вариантов, а какие именно и как это осуществить, будет обсуждаться во время переговоров", - сказал Шпан, уклонившись от ответа на вопрос о развертывании сил Бундесвера в Украине после окончания конфликта.

