Лидеры мусульманских стран на саммите в Эр-Рияде призывают прекратить войну в Газе и Ливане

Лидеры мусульманских стран на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) в Эр-Рияде требуют незамедлительного прекращение боевых действий в секторе Газа и Ливане.
Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.
Согласно информации, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в ходе выступления на саммите осудил массовую гибель палестинцев и ливанцев в ходе военных действий Израиля.
Он призвал Израиль воздержаться от любых проявлений агрессии, добавив, что международное сообщество должно незамедлительно прекратить действия Израиля против мусульман в Палестине и Ливане.
"Израильская непрекращающаяся агрессия в отношении палестинского народа препятствует мирным усилиям", - подчеркнул принц.
Король Иордании Абдалла II отметил острую необходимость действий для прекращения разрушений и эскалации в данном регионе, говорится в публикации.
"Мы не хотим слышать пустые слова. Мы хотим серьезной позиции, ощутимых усилий, чтобы положить конец этой трагедии, спасти наших людей в Газе и обеспечить поставки помощи, которая им нужна", - заявил монарх.
Отмечается, что генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт в свою очередь заявил: "Действия Израиля в отношении палестинского народа подрывают попытки достичь долгосрочного мира. Мир не может закрывать глаза на происходящее".
Премьер-министр Ливана Наджиб Микати в свою очередь отметил, что его страна переживает беспрецедентный кризис, который угрожает ее существованию, отмечается в статье.
"Ливан столкнулся с беспрецедентным историческим и экзистенциональным кризисом, который угрожает его настоящему и будущему", - сказал Микати.