​Лидеры G7 пригрозили усилить санкции против России в случае необходимости

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Санкции против России останутся в силе до полного выполнения минских соглашений и могут быть усилены в случае необходимости.

Как передает Report, об этом говорится в совместной декларации, принятой по итогам саммита G7 в Японии.

"Мы подтверждаем, что продление санкций против РФ полностью увязано с действиями Москвы по полной имплементации минских соглашений и уважению суверенитета Украины. Санкции могут быть отменены, когда РФ полностью выполнит взятые обязательства. При этом мы готовы ввести дальнейшие ограничительные меры, если действия РФ этого потребуют", — говорится в декларации саммита.

При этом подчеркивается, что лидеры "семерки" подтвердили важность сохранения диалога с Москвой для урегулирования украинского кризиса.

"Мы подтверждаем важность сохранения диалога с РФ для того, чтобы быть уверенными в выполнении Москвой взятых на себя обязательств, для того, чтобы достичь полноценного и всеобъемлющего мирного урегулирования на Украине", — говорится в тексте декларации.