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    Лидеры G20 призвали усилить координацию в борьбе с терроризмом

    Лидеры двадцатки договорились обратить внимание на усиление пограничного контроля и авиационной безопасности

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Лидеры стран "Большой двадцатки" (G20) по итогам саммита в турецкой Анталье выступили с совместным заявлением по проблеме международного терроризма, призвав усилить координацию и обмен информацией, чтобы перекрыть каналы финансирования экстремистов и пресекать их передвижение через границы, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    Также в заявлении содержится призыв перейти к более широкому ответу на проблемы, ведущие к развитию терроризма. Лидеры "двадцатки" договорились обратить внимание на усиление пограничного контроля и авиационной безопасности, говорится в заявлении.

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