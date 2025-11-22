Лидеры G20 пообещали сотрудничать при председательстве США в 2026 году

Лидеры G20 по итогам саммита в ЮАР пообещали сотрудничать при председательстве США в 2026 и Британии в 2027 годах.

Как передает Report, это следует из текста декларации.

"Мы благодарим ЮАР за ее лидерство в этом году. Мы выражаем свою приверженность совместной работе под председательством США в 2026 году и новой встрече в Великобритании в 2027 году, а также в Корее в 2028 году", - говорится в документе.