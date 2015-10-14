Лидеры ЕС обсудят 15 октября идею Турции о безопасных зонах в Сирии

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Лидеры стран-членов Евросоюза в четверг обсудят предложенную Турцией идею о создании безопасной зоны в Сирии, но реализовать ее трудно с учетом действий России и Ирана, заявил высокопоставленный представитель ЕС.

"Безопасные зоны - это не идея (председателя Евросовета Дональда) Туска", - сказал представитель ЕС, пожелавший остаться неназванным.

"Мы все знаем, что военная интервенция России и Ирана в Сирии делают эту концепцию еще более сложной. Это еще сложнее представить, как это может работать на практике", - заявил он. По его словам, турецкие власти перед последним саммитом направили лидерам стран ЕС письмо с предупреждением, "что если не будет безопасных зон и наступит эскалация, нужно иметь в виду, что это чревато новым притоком беженцев".

"Есть вопрос безопасных зон, который ввели в дискуссию турецкие партнеры, и это будет одним из вопросов, который лидеры обсудят за ужином", - отметил представитель ЕС.