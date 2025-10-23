Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 20:21
    Лидеры ЕС договорились ускорить создание единой оборонной системы к 2030 году

    Лидеры стран Евросоюза договорились существенно повысить оборонную готовность Европы к 2030 году, чтобы они могли действовать более автономно и эффективно реагировать на растущие угрозы, в том числе со стороны России и Беларуси.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в итоговом заявлении саммита по вопросу оборонной готовности.

    "Российская агрессия против Украины и ее последствия для европейской и мировой безопасности представляют собой экзистенциальный вызов для ЕС", - говорится в документе.

    В ближайшие месяцы европейские государства должны запустить работу по всем приоритетным направлениям оборонных возможностей, определенным на уровне ЕС. Поддержку в этом окажет Европейское оборонное агентство (EDA).

    До конца 2025 года страны должны завершить формирование "коалиций возможностей", а в первой половине 2026 года - начать конкретные совместные проекты.

    ЕС намерен снизить зависимость от импорта и устранить дефицит в ключевых видах вооружения, укрепив промышленную и технологическую базу европейской обороны.

    Особое внимание на саммите было уделено защите внешних границ, угрозам гибридных атак и кибербезопасности, а также защите критической инфраструктуры - энергетической, цифровой и подводной.

    Европейский совет призвал государства-члены направлять оборонные инвестиции в совместные разработки, производство и закупки вооружений, чтобы снизить издержки и повысить совместимость систем. "Важно вовлечение Украины в европейскую оборонную промышленность, особенно в области инноваций и передовых технологий", - говорится в заявлении.

    До конца 2025 года Еврокомиссия должна представить новые предложения по упрощению правил инвестирования и подготовить дорожную карту трансформации оборонной промышленности, а EDA - ежегодный отчет о готовности обороны ЕС.

    Это решение не альтернатива, а дополнение к НАТО, указано в заявлении.

    Евросоюз оборонная готовность Европы к 2030 году
    Aİ liderləri 2030-cu ilə qədər Avropanın müdafiə hazırlığını artırmağa razılaşıblar

