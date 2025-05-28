Лидеры АСЕАН призвали продлить режим прекращения огня в Мьянме

Руководители стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) призвали стороны гражданского конфликта в Мьянме продлить действие режима прекращения огня, срок которого истекает 31 мая.

Руководители стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) призвали стороны гражданского конфликта в Мьянме продлить действие режима прекращения огня, срок которого истекает 31 мая.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении лидеров входящих в АСЕАН государств по итогам 46-го саммита блока, который прошел 26-27 мая в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

"Мы ценим объявление временного прекращения огня властями Мьянмы три раза подряд, а также других односторонних инициатив по прекращению огня другими соответствующими заинтересованными сторонами. Мы также призвали к устойчивому продлению и общенациональному расширению режима прекращения огня в Мьянме в качестве первого шага к прекращению насилия с целью создания безопасной и благоприятной обстановки для обеспечения доставки гуманитарной помощи", - следует из текста документа.

Лидеры АСЕАН выразили приверженность мирному плану "Консенсус из пяти пунктов", который был принят на внеочередном саммите АСЕАН в Джакарте в апреле 2021 года. Он призывает все стороны гражданского конфликта в Мьянме отказаться от насильственных действий и урегулировать разногласия путем мирного диалога в интересах страны и ради сохранения мира и стабильности в Юго-Восточной Азии. "Мы повторяем, что "Консенсус из пяти пунктов" остается основным ориентиром для разрешения политического кризиса в Мьянме, и он должен быть реализован в полном объеме, чтобы помочь народу Мьянмы достичь всеобъемлющего и долгосрочного мирного урегулирования", - указано в заявлении.