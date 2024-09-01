Лидеры АдГ назвали исторической победу на выборах в Тюрингии и Саксонии

Результаты выборов в ландтаг (земельный парламент) в федеральных землях Тюрингия и Саксония в Германии стали историческим успехом для правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Результаты выборов в ландтаг (земельный парламент) в федеральных землях Тюрингия и Саксония в Германии стали историческим успехом для правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Как передает Report, об этом сопредседатели партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла заявили в эфире телеканала ZDF.

"Сегодня действительно исторический день в Тюрингии и очень хороший результат в Саксонии. У нас явное преимущество в Тюрингии - более 10 процентных пунктов. Поэтому у нас также есть четкий правительственный мандат", - отметил Хрупалла.

По его словам, избиратели хотят, чтобы в Саксонии и Тюрингии произошли изменения в политике.

"Если кто-то хочет проводить политику правдоподобно <...> и учитывать волю избирателей, то без АдГ больше не будет никакой политики", - констатировал он.

Вайдель добавила, что это реквием по правящей в ФРГ коалиции "Светофор" (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "зеленые", СвДП).

"Теперь "Светофору" придется задаться вопросом, смогут ли они вообще продолжать править страной... Без "Альтернативы для Германии" стабильное правительство было бы невозможно", - утверждает она.

По данным экзитпола, обнародованным телеканалом ARD после закрытия избирательных участков, АдГ лидирует на выборах в ландтаг в Тюрингии, набирая 30,5% голосов.