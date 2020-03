Лидеры G20 приняли документ по итогам саммита по коронавирусу - ОБНОВЛЕНО

© GOOGLE https://report.az/storage/news/c2fe64210a69837661f58d76882f64c7/f5d6b5ba-8a25-405c-be68-26842fd470be_292.jpg

Страны - участницы экстренного саммита G20 по коронавирусу приняли заявление по итогам саммита.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в заявление G20 выражает готовность сделать все, что потребуется, для преодоления пандемии COVID-19. Отмечается, что страны полны решимости не жалеть никаких усилий для того, чтобы защитить жизни, сохранить рабочие места и доходы людей, оказать помощь всем нуждающимся в поддержке государствам.

В частности, участники саммита договорились выделить Всемирной организации здравоохранения, фонду Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation и организации Gavi, the Vaccine Alliance средства на борьбу с пандемией.

"Мы призываем все страны, международные организации, частный сектор, благотворительные организации и частные лица содействовать этим усилиям", - заявляют они.

Кроме того, лидеры G20 обязались сделать все возможное, чтобы минимизировать экономический и социальный урон от пандемии, восстановить глобальный рост экономики, сохранить рыночную стабильность и усилить способность к восстановлению.

"Мы продолжим оказывать решительную и широкомасштабную финансовую поддержку. Коллективные действия G20 усилят ее эффект, обеспечат согласованность и взаимопомощь. Сила и масштаб этих ответных действий поставят глобальную экономику на ноги", - говорится в документе.

Соответствующий план действий разработают министры финансов и руководители центробанков стран Двадцатки.

В этом году председательство в G20 перешло к Саудовской Аравии. Именно Эр-Рияд стал инициатором проведения чрезвычайного саммита в онлайн-режиме на фоне глобальной пандемии коронавируса.

*** 17:30

Первый в истории виртуальный саммит "Большой двадцатки", посвященный мерам по борьбе с коронавирусом, начался в четверг.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, саммит начался с выступления короля председательствующей в группе в этом году Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Внеочередной саммит собрал не только лидеров стран G20, но и ряд других государств, представителей международных организаций и региональных объединений.

В частности, к "двадцатке" присоединились Испания, Иордания, Сингапур и Швейцария. Вьетнам будет представлять страны АСЕАН, ЮАР - Африканский союз, ОАЭ - Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива, а Руанда - Новое партнерство в интересах развития Африки. Международные организации представлены профильными структурами в области здравоохранения (ВОЗ), экономики и социальной сферы (ВТО, Продовольственная и сельскохозяйственная организация, Международная организация труда, ОЭСР), финансов (группа Всемирного банка, Совет по финансовой стабильности, МВФ) и, конечно, ООН.