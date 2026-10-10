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    Лидера "Тараканов" задержали перед крупнейшей протестной акцией в Нью-Дели

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 12:42
    Лидера Тараканов задержали перед крупнейшей протестной акцией в Нью-Дели

    Лидер молодежного движения Cockroach ("Таракан") Абхиджит Дипке задержан в аэропорту Дели накануне акции с требованием отставки главы Избирательной комиссии Индии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, информацию о задержании распространило само движение.

    Дипке прибыл в Дели из Мумбаи. По данным индийских телеканалов, полицейские встретили его после посадки самолета и потребовали отказаться от проведения акции, которую власти ранее запретили.

    Вместе с ним задержаны еще два руководителя организации - Саурав Дас и Ашутош Ранка.

    Масштабная акция была запланирована в знак протеста против главы Избирательной комиссии Индии Гьянеша Кумара. Организаторы требуют его отставки из-за обвинений в манипуляциях со списками избирателей. Критики утверждают, что в ходе пересмотра из предварительных списков были исключены около 130 млн человек.

    Дипке ранее провел акцию в Бангалоре, после чего через Мумбаи направился в столицу.

    Около 200 участников молодежной акции уже задержаны в центре Нью-Дели. Власти закрыли станции метро и рынки, приостановили работу мобильного интернета. В городе развернуты тысячи сотрудников сил безопасности. Акция под лозунгом "Спасти демократию" должна стать крупнейшей в серии протестов, начавшихся на прошлой неделе.

    31-летний Дипке стал широко известен в Индии после своей реакции на высказывание председателя Верховного суда Сурьи Канта, сравнившего безработную молодежь с "тараканами".

    В мае он опубликовал в социальных сетях фразу: "А что, если все тараканы объединятся?" Публикация быстро распространилась в интернете и сделала его одним из наиболее узнаваемых представителей молодежного протестного движения Индии.

    Возникшее как сатирическая интернет-инициатива движение Cockroach Janta Party за короткое время превратилось в заметную политическую силу и собрало миллионы подписчиков.

    Акции протеста Индия
    Nyu-Dehlidə "Tarakanlar"ın lideri irimiqyaslı etiraz aksiyası ərəfəsində saxlanılıb
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