Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Лидера британской партии посадили за взятки от России

    Другие страны
    • 21 ноября, 2025
    • 19:59
    Лидера британской партии посадили за взятки от России

    Бывший лидер партии "Реформа Великобритании" в Уэльсе Натан Гилл приговорен к 10,5 годам тюремного заключения за взятки от властей РФ.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News.

    Отмечается, что Гилл получал десятки тысяч фунтов наличными за пророссийские высказывания в СМИ и Европарламенте.

    "Натан Гилл злоупотребил своим служебным положением и доверием, руководствовался финансовой и политической выгодой", - цитирует Sky News заявление судьи.

    Телеканал отмечает, что политик ранее признал себя виновным по восьми пунктам обвинения во взяточничестве в период с 6 декабря 2018 по 18 июля 2019 года, в период его депутатства в Европарламенте.

    Великобритания "Реформа Великобритании" взятки тюремный срок депутат
    Rusiyadan rüşvət alan britaniyalı siyasətçiyə 10 il həbs cəzası verilib

    Последние новости

    21:11

    Азербайджан превращается в военно-политического лидера на Южном Кавказе

    В регионе
    21:09
    Фото

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила школу-интернат в Лянкяране

    Наука и образование
    21:01
    Фото
    Видео

    Пожар в жилом доме в Ясамальском районе локализован - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    21:00

    Италия призвала поддержать усилия США по урегулированию конфликта в Украине

    Другие страны
    20:34

    Фицо: Словакия не будет менять свою конституцию несмотря на разбирательство ЕК

    Другие страны
    20:27

    Трамп анонсировал телефонный разговор с Николасом Мадуро

    Другие страны
    20:16

    Трамп подтвердил крайний срок для Украины по 28-пунктному плану прекращения войны

    Другие страны
    20:11

    Украина может получить 1 млрд кубометров американского СПГ через Польшу

    Энергетика
    20:08

    Фонд Гейдара Алиева провел капитальный ремонт в детском доме в Лянкяране

    Социальная защита
    Лента новостей