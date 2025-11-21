Лидера британской партии посадили за взятки от России

Бывший лидер партии "Реформа Великобритании" в Уэльсе Натан Гилл приговорен к 10,5 годам тюремного заключения за взятки от властей РФ.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что Гилл получал десятки тысяч фунтов наличными за пророссийские высказывания в СМИ и Европарламенте.

"Натан Гилл злоупотребил своим служебным положением и доверием, руководствовался финансовой и политической выгодой", - цитирует Sky News заявление судьи.

Телеканал отмечает, что политик ранее признал себя виновным по восьми пунктам обвинения во взяточничестве в период с 6 декабря 2018 по 18 июля 2019 года, в период его депутатства в Европарламенте.