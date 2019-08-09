Лидер Южной Кореи произвел кадровые перестановки

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин произвел первые за пять месяцев кадровые перестановки, сменив восемь чиновников в ранге министров. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу администрация лидера страны.

В частности, новым министром юстиции стал Чо Гук, ранее занимавший пост секретаря президента по гражданским вопросам. Бывший министр объединения Чон Се Хён стал заместителем главы Совета по национальному объединению.

Депутат Национального собрания (парламента) Ли Су Хёк, бывший дипломат, назначен новым послом Республики Корея в США.