Лидер Южной Кореи выступил против ядерного оружия на Корейском полуострове

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён выступает за сохранение режима нераспространения ядерного оружия на Корейском полуострове, включая денуклеаризацию КНДР.

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён выступает за сохранение режима нераспространения ядерного оружия на Корейском полуострове, включая денуклеаризацию КНДР.

Как передает Report, об этом он заявил, выступая в понедельник на форуме вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

"Президент [США Дональд] Трамп и я договорились работать вместе, чтобы достичь мира и денуклеаризации на Корейском полуострове. Обязательства в рамках Договора о нераспространении [ядерного оружия, ДНЯО] должны строго соблюдаться на Корейском полуострове", - сказал Ли Чжэ Мён. Трансляцию выступления ведет CSIS.

Ли Чжэ Мён, который провел 25 августа переговоры с Трампом в Белом доме, повторил, что Республика Корея будет соблюдать договор и останется привержена денуклеаризации полуострова. Соблюдение ДНЯО означает невозможность разработки ядерного оружия в Республике Корея. Такая идея пользуется большой популярностью на юге Корейского полуострова.