Лидер Южной Кореи встретится с формальным главой КНДР

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Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретится с формальным главой КНДР Ким Ён Намом, который приедет на открытие Олимпиады, возможность общения один на один обсуждается.

Как передает Report, об этом сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию президента.

"Президент Мун Чжэ Ин встретится с Ким Ен Намом, начиная с церемонии открытия Олимпийских игр", - приводит агентство сообщение представителя Синего дома.

"Будет ли Ким Ен Нам отдельно встречаться с президентом Мун Чжэ Ином, подлежит обсуждению", - добавил собеседник.