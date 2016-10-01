Лидер Южной Кореи призвала жителей КНДР бежать на Юг

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Пак Кын Хе открыто призвала военнослужащих и жителей КНДР бежать из страны на Юг, выступая в субботу на торжественном собрании по случаю 68-й годовщины южнокорейских вооруженных сил, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы откроем путь к тому, чтобы жители Северной Кореи нашли свои мечты и свою судьбу. Мы хотим, чтобы вы в любое время направлялись в свободную Республику Корея", - сказала Пак Кын Хе, обращаясь к жителям КНДР.

При этом она подвергла критике власти в Пхеньяне и пригрозила дать отпор каким-либо "провокациям" со стороны КНДР.

"Северокорейские власти грозят даже применить атомную бомбу против наших граждан, и впредь, добиваясь миниатюризации и повышения точности ядерных вооружений, вовсе не собираются отказываться от новых ядерных испытаний и ракетных провокаций", - сказала Пак Кын Хе.

"В случае если Северная Корея пойдет на провокацию, необходимо дать быстрый и мощный отпор и четко показать, какую цену за провокацию придется заплатить", — подчеркнула президент Южной Кореи.