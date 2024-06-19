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Лидер Южной Кореи объявил ЧС национального масштаба из-за проблем с демографией

Лидер Южной Кореи объявил ЧС национального масштаба из-за проблем с демографией Республика Корея находится в чрезвычайной ситуации национального масштаба из-за сокращения численности населения, власти страны активизируют комплексные меры для преодоления этой угрозы.
Другие страны
19 июня 2024 г. 15:23
Лидер Южной Кореи объявил ЧС национального масштаба из-за проблем с демографией

Республика Корея находится в чрезвычайной ситуации национального масштаба из-за сокращения численности населения, власти страны активизируют комплексные меры для преодоления этой угрозы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент страны Юн Сок Ёль.

"Сегодня я официально объявляю о чрезвычайной демографической ситуации национального масштаба. Мы задействуем общегосударственную систему комплексного реагирования, пока проблема низкой рождаемости не будет решена", - приводит агентство Yonhap слова президента.

Отмечается, что он сделал заявление на фоне пессимистичных прогнозов о том, что население республики "может в конечном итоге вымереть, если тенденция не изменится". За последнее десятилетие власти страны использовали различные стимулирующие меры, чтобы увеличить показатели рождаемости, но такие факторы, как высокие цены на жилье, расходы на образование и продолжительный рабочий день, снижают готовность граждан заводить семьи, пишет агентство.

Президент назвал три приоритетных направления политики: введение гибкого графика на работе, улучшение системы поддержки ухода за ребенком и обеспечение доступного жилья. В частности, власти планируют смягчить правила выхода в декрет и распространить их на отцов с целью добиться увеличения доли родителей, пользующихся таким правом, с нынешних 7% до 50% к 2027 году (год окончания президентского срока Юн Сок Ёля). Работодателям будут предоставляться субсидии для найма временных работников вместо сотрудников, вышедших в декрет. Семьи с детьми получат льготные условия ипотеки и расширенные налоговые послабления, а строительные фирмы будут обязаны при продаже новых квартир выделять молодоженам 23% новых жилых помещений вместо нынешних 18%.

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Версия на английском языке S. Korea declares 'demographic national emergency'

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