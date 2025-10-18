Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Лидер ТРСК заявил о "переходе к наступательной дипломатии"

    Другие страны
    • 18 октября, 2025
    • 03:08
    Лидер ТРСК заявил о переходе к наступательной дипломатии

    Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар заявил, что его страна "перешла к наступательной дипломатии".

    Как сообщает Report, лидер ТРСК выступил на митинге в рамках предвыборной кампании в преддверии запланированных на воскресенье выборов главы государства.

    В ходе своего выступления Э. Татар, напомнив о проведенном 7 октября в Габале 12-м Саммите Совета лидеров стран-членов Организации тюркских государств, анонсировал создание "сети побратимских рынков" с ОТГ.

    "Наступательная дипломатия подразумевает предоставление большего объема услуг в сфере связи, сельского хозяйства, образования, туризма и производства совместно с Турцией и тюркскими государствами", - подчеркнул он.

    Отметим, что 19 октября в ТРСК состоятся президентские выборы. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов, включая действующего президента Эрсина Татара. Основная борьба, как ожидается, развернется между ним и председателем оппозиционной Республиканской тюркской партии (РТП) Туфаном Эрхюрман.

    ŞKTR Prezidenti ölkəsinin hücum diplomatiyasına keçid etdiyini açıqlayıb

