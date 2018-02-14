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    Лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц объявил о своей отставке

    © EPA-EFE/HAYOUNG JEON

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц объявил об уходе со своего поста. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил политик в Берлине.

    "Это мое последнее обращение в должности председателя СДПГ, - сказал он. "Это порой сложная работа, но я ухожу без горечи и обиды с этого поста".

    По его словам, на должность главы СДПГ правление партии выдвинуло руководителя фракции социал-демократов в Бундестаге Андреа Налес.

    Согласно информации издания Spiegel, временно исполнять обязанность лидера партии будет заместитель председателя СДПГ, бургомистр Гамбурга Олаф Шольц.

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