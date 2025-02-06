Лидер Сирии в ближайшее время проведет перестановки в правительстве

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа намерен изменить состав правительства страны в течение двух недель, что призвано сделать исполнительный орган более легитимным.

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа намерен изменить состав правительства страны в течение двух недель, что призвано сделать исполнительный орган более легитимным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила эмиратская газета The National.

"Речь идет о смене министров в считанные дни, максимум - пару недель", - заявил один из собеседников издания, добавив, что при этом неясно, сохранит ли свой пост держащийся "в тени" временный премьер Мухаммед аль-Башир.

По словам источника, "никто, кроме" аш-Шараа, не знает, как далеко зайдут изменения, за исключением того, что на позиции министра иностранных дел останется Асаад аш-Шибани. Чиновник добавил, что новый кабинет поставит правительство на "более прочную правовую основу", поскольку нынешний состав из 20 министров был сформирован в условиях образовавшегося после ухода Башара Асада в декабре 2024 года "политического вакуума".

Как поясняет газета, США ранее дали понять, что для улучшения отношений с Сирией "радикальные элементы" во власти должны быть отстранены от управления страной.