Лидер СДПГ Шольц намерен договориться о правящей коалиции до Рождества

Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц заявил, что намерен договориться о новой правящей коалиции до Рождества.

Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц заявил, что намерен договориться о новой правящей коалиции до Рождества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Шольц сказал в воскресенье в эфире телеканала ARD

"Мы постараемся получить ее (коалицию) как можно скорее, с тем чтобы госпоже (канцлеру ФРГ Ангеле) Меркель не пришлось больше выступать с еще одним (новогодним) обращением. Назвать точную дату было бы абсурдным, но мы сделаем все, чтобы завершить (переговоры) до Рождества. Немного раньше было бы хорошо", - добавил Шольц.

Шольц также заявил, что в случае формирования правительства ФРГ будет развивать сотрудничество с НАТО и Евросоюзом.

По словам Шольца, поддержка избирателями его партии вызвана тем, что многие хотят, чтобы он "возглавил следующее правительство (Германии)". "Мне понятно, что все могут положиться на меня в том, что я сформирую прагматичное правительство. Я многое говорил в ходе избирательной кампании, для меня очевидно, что мы в Германии продолжим развивать сотрудничество с НАТО, развивать сильный и суверенный Европейский союз", - сказал Шольц в эфире телеканала N-TV.