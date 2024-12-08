Лидер правящей партии Южной Кореи заявил о досрочном уходе президента

Лидер правящей в Южной Корее партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун заявил о "досрочном и упорядоченном уходе" президента Юн Сок Ёля.

Лидер правящей в Южной Корее партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун заявил о "досрочном и упорядоченном уходе" президента Юн Сок Ёля.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap.

Он отметил, что вместе с премьер-министром Хан Док Су минимизирует хаос на фоне ухода главы государства со своего поста.

"Мы сведем к минимуму хаос, который может повлиять на народ и страну, посредством досрочного и упорядоченного ухода президента, стабилизируем политическую ситуацию и восстановим демократию", - сказал политик. Хан Дон Хун отметил, что, по мнению граждан, президент Юн Сок Ёль не сможет нормально управлять страной в остаток своего срока, и ему следует уйти.

Глава партии добавил, что президент не будет участвовать в государственных делах, включая международные отношения.

Напомним, что ранее экс-министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён был арестован по подозрению в государственной измене.

Политический кризис в стране произошел из-за введенного 3 декабря южнокорейским лидером военного положения. Он объяснил свое решение необходимостью "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок". Журналисты в свою очередь связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против Юн Сок Ёля процедуру импичмента.

После этого в Сеуле развернулись протесты, а гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами. Уже спустя несколько часов военное положение было отменено. 7 декабря в парламенте страны прошло голосование по поводу импичмента президента: он не состоялся, так как в нем участвовали 195 человек, а для отстранения главы государства нужна поддержка 200 из 300 депутатов.