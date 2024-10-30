Лидер победившей на выборах в Сейм Литвы партии отказывается от поста премьера

Председатель победившей на выборах в Сейм (парламент) Социал-демократической партии Литвы Вилия Блинкевичюте отказывается занять пост премьер-министра.

Председатель победившей на выборах в Сейм (парламент) Социал-демократической партии Литвы Вилия Блинкевичюте отказывается занять пост премьер-министра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила журналистам после заседания президиума партии.

"Оценивая свой возраст (65 лет - ред.) и состояние здоровья, считаю, что на пост премьера есть лучшие кандидаты. В этом качестве предлагаю Гинтаутаса Палуцкаса", - сказала она.

Отметим, что с 2017 года по 2021 год Палуцкас возглавлял Социал-демократическую партию.

Во главе правительства на данный момент находится Ингрида Шимоните. Она была делегирована на этот пост консервативной партией "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы", когда еще не была ее членом. Уже в качестве премьера она вступила в партию консерваторов, которая была правящей в Сейме прошлого созыва, однако октябрьские парламентские выборы проиграла.