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Лидер оппозиции Шри-Ланки Диссанаяке победил на выборах президента страны

Лидер оппозиции Шри-Ланки Диссанаяке победил на выборах президента страны Избирательная комиссия Шри-Ланки подтвердила победу на президентских выборах лидера оппозиционного альянса "Национальная народная власть" Ануры Кумары Диссанаяке.
Другие страны
22 сентября 2024 г. 19:09
Лидер оппозиции Шри-Ланки Диссанаяке победил на выборах президента страны

Избирательная комиссия Шри-Ланки подтвердила победу на президентских выборах лидера оппозиционного альянса "Национальная народная власть" Ануры Кумары Диссанаяке.

Как передает Report, такие данные следуют из публикации на официальном сайте избиркома островного государства.

Отмечается, что по итогам окончательного подсчета голосов Диссанаяке поддержали 5 млн 740 тыс. 179 избирателей, за его ближайшего соперника из оппозиционной партии "Объединенная национальная сила" Саджита Премадасу проголосовали 4 млн 530 тыс. 902 избирателя.

Представитель левых сил, лидер альянса "Национальная народная власть" Анура Кумара Диссанаяке считается прокитайским политиком, который неоднократно демонстрировал неприязнь к Западу. Его активно поддерживают студенты университетов, учителя и рабочий класс. Среди главных постулатов его политической программы - устранение мошенничества в политике и коррупции. Во внешней политике Диссанаяке выступил за сохранение нейтралитета.

Выборы президента в Шри-Ланке прошли 21 сентября. Глава государства избирается на пять лет путем всеобщих прямых выборов, его пребывание на посту ограничено двумя сроками.

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