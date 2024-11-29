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Лидер левой оппозиции Франции Меланшон потребовал отставки Макрона

Лидер левой оппозиции Франции Меланшон потребовал отставки Макрона Основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, являющийся неформальным лидером левого "Нового народного фронта", призвал президента республики Эмманюэля Макрона уйти в отставку для преодоления кризисной ситуации во Франции.
Другие страны
29 ноября 2024 г. 01:22
Лидер левой оппозиции Франции Меланшон потребовал отставки Макрона

Основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, являющийся неформальным лидером левого "Нового народного фронта", призвал президента республики Эмманюэля Макрона уйти в отставку для преодоления кризисной ситуации во Франции.

Как передает Report, об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

"В условиях, когда институты власти блокированы, есть только одно решение - отставка президента республики", - говорится в публикации.

Оппозиционные партии выразили несогласие с проектом госбюджета на 2025 год, предложенным правительством. Они пригрозили вотумом недоверия премьер-министру Мишелю Барнье. Главные претензии оппозиции к проекту бюджета связаны с предусмотренным в нем сокращением госрасходов на €60 млрд.

Меланшон заявил, что отставка правительства может последовать уже в начале следующей недели. "У нас есть своя кандидатура на пост премьер-министра. В случае, если она не устроит президента, ему придется уйти в отставку", - добавил основатель "Неподчинившейся Франции".

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