Консервативная партия побеждает на выборах в Великобритании

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Лидер Лейбористской партии Великобритании Эд Милибанд (Ed Milliband) ушел в отставку со своего поста.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, причиной этому стало поражение партии на последних парламентских выборах в Великобритании.

Согласно предварительной информации, Консервативная партия нынешнего премьер-министр а Дэвида Кэмерона побеждает на выборах.

Согласно предварительным результатам выборов, консерваторы могут получить 329 мест. Лейбористы, судя по всему, получат в палате общин 233 места, либерал-демократы - всего восемь.