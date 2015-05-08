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    Консервативная партия побеждает на выборах в Великобритании

    Лидер Лейбористской партии ушел в отставку

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Лидер Лейбористской партии Великобритании Эд Милибанд (Ed Milliband) ушел в отставку со своего поста.

    Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, причиной этому стало поражение партии на последних парламентских выборах в Великобритании.

    Согласно предварительной информации, Консервативная партия нынешнего премьер-министра Дэвида Кэмерона побеждает на выборах.

    Согласно предварительным результатам выборов, консерваторы могут получить 329 мест. Лейбористы, судя по всему, получат в палате общин 233 места, либерал-демократы - всего восемь.

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