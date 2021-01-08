Лидер КНДР заявил о необходимости улучшения отношений с другими странами

По словам северокорейского лидера, такая необходимость связана в том числе со "сложившейся ситуацией и наступлением нового времени"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости улучшения отношений с другими государствами на съезде Трудовой партии. Как передает Report со ссылкой на российкие СМИ, об этом сообщает агентство Yonhap.

"В докладе говорится, что нам требуется всеобъемлющее расширение и развитие наших внешних связей", — приводит агентство сведения с официальных СМИ КНДР.

По словам северокорейского лидера, такая необходимость связана в том числе со "сложившейся ситуацией и наступлением нового времени".

Согласно информации Yonhap, СМИ Северной Кореи не уточнили, с какими именно государствами Ким Чен Ын планирует улучшать отношения.