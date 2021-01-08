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Лидер КНДР заявил о необходимости улучшения отношений с другими странами

Лидер КНДР заявил о необходимости улучшения отношений с другими странами По словам северокорейского лидера, такая необходимость связана в том числе со "сложившейся ситуацией и наступлением нового времени"
Другие страны
8 января 2021 г. 13:57
Лидер КНДР заявил о необходимости улучшения отношений с другими странами
Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости улучшения отношений с другими государствами на съезде Трудовой партии. Как передает Report со ссылкой на российкие СМИ, об этом сообщает агентство Yonhap.

"В докладе говорится, что нам требуется всеобъемлющее расширение и развитие наших внешних связей", — приводит агентство сведения с официальных СМИ КНДР.

По словам северокорейского лидера, такая необходимость связана в том числе со "сложившейся ситуацией и наступлением нового времени".

Согласно информации Yonhap, СМИ Северной Кореи не уточнили, с какими именно государствами Ким Чен Ын планирует улучшать отношения.

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Версия на английском языке North Korea's Kim hints at improving inter-Korean ties and foreign policy

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