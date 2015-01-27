Лидер йеменских хуситов выступает за мирный процесс передачи власти

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Йемене лидер хуситов заявил, что выступает за мирный процесс передачи власти после ухода в отставку президента страны Абдо Раббо Мансура Хади, передает Report со ссылкой на издание Газета.Ru.

По его словам, он призывает йеменские фракции принять участие в совместном поиске путей решения кризиса.

Он отметил, что консультации ведутся под эгидой ООН.

Ранее стало известно, что президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади принял решение не уходить со своего поста, хотя именно этого и требуют представители шиитского движения хуситов. Глава государства заявил о том, что продолжит управлять страной.