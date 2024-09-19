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Лидер "Хезболлах" обвинил Израиль в переходе всех красных линий

Лидер "Хезболлах" обвинил Израиль в переходе всех красных линий Израиль планировал "совершить массовое убийство" в разных районах Ливана, взорвав гражданские устройства связи в Бейруте и других районах Ливана.
Другие страны
19 сентября 2024 г. 19:22
Лидер Хезболлах обвинил Израиль в переходе всех красных линий

Израиль планировал "совершить массовое убийство" в разных районах Ливана, взорвав гражданские устройства связи в Бейруте и других районах Ливана.

Как передает Report, с таким утверждением выступил лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла в телеобращении, которое транслировал телеканал Al Manar.

"В течение одной-двух минут могли погибнуть 5 тыс. человек, - указал он. - Мы расцениваем эти беспрецедентные действия со стороны Израиля как переход всех красных линий", - отметил Насрулла.

Напомним, что 17 сентября в ряде районов Ливана произошли взрывы при детонации электронных устройств связи, которыми пользовались бойцы "Хезболлах", в результате чего пострадали свыше 4 тыс. человек, а погибли 11. Днем позднее в стране раздались повторные взрывы, при которых пострадали свыше 460, а погибли 20 человек.

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