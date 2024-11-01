Доклад экс-президента Финляндии Саули Ниинистё, подготовленный по поручению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, демонстрирует подготовку Евросоюза к войне.
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"Полное безумие! <...> ЕС хочет тотальной войны! Мы должны выйти из него и уничтожить!" - прокомментировал доклад Филиппо.
По мнению лидера французской партии "Патриоты", европейцев подталкивают к конфликту с Россией, которая преподносится в докладе как одна из главных якобы угроз для Евросоюза.
Согласно документу, странам Евросоюза необходим собственный договор о совместной обороне для оказания помощи одному из государств-членов в случае внешней агрессии.