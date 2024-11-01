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Лидер французской партии считает, что ЕС необходимо "уничтожить"

Лидер французской партии считает, что ЕС необходимо "уничтожить" Доклад экс-президента Финляндии Саули Ниинистё, подготовленный по поручению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, демонстрирует подготовку Евросоюза к войне.
Другие страны
1 ноября 2024 г. 08:45
Лидер французской партии считает, что ЕС необходимо уничтожить

Доклад экс-президента Финляндии Саули Ниинистё, подготовленный по поручению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, демонстрирует подготовку Евросоюза к войне.

Как передает Report, такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

"Полное безумие! <...> ЕС хочет тотальной войны! Мы должны выйти из него и уничтожить!" - прокомментировал доклад Филиппо.

По мнению лидера французской партии "Патриоты", европейцев подталкивают к конфликту с Россией, которая преподносится в докладе как одна из главных якобы угроз для Евросоюза.

Согласно документу, странам Евросоюза необходим собственный договор о совместной обороне для оказания помощи одному из государств-членов в случае внешней агрессии.

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