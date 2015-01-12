Лидер евреев Европы осудил слова премьер-министра Израиля

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Глава Европейской еврейской ассоциации раввин Менахем Марголин раскритиковал призыв премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к евреям Франции эмигрировать в Израиль после теракта в парижском кошерном магазине, сообщает Report со ссылкой на издание РИА "Новости".

По словам раввина, правительство Израиля делает подобные заявления после каждой антисемитской атаки в Европе вместо того, чтобы обеспечить безопасность евреев.

"Каждая подобная кампания Израиля серьезно ослабляет и вредит еврейским сообществам, имеющим право жить в безопасности, где бы они ни были", — цитирует раввина израильская газета "Гаарец".

"Реальность такова, что большинство европейских евреев не планируют эмигрировать в Израиль", — заявил Марголин.

По его словам, ассоциация попросила МВД стран ЕС одобрить выдачу разрешений на ношение оружия главам еврейских общин, а также владельцам магазинов. Марголин также заявил, что "по все видимости, европейская диаспора евреев не является основным приоритетом для Израиля".

Нетаньяху обратился после серии терактов во Франции к местной еврейской общине, напомнив ей о возможности переезда на историческую родину и пообещав пакет дополнительных стимулов по линии правительства.