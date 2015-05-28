​Лидер "Аль-Каиды" готов захватить Дамаск

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Лидер «Джебхан ан-Нусра», сирийского крыла террористической группировки «Аль-Каида», заявил о готовности захватить столицу Сирии Дамаск в борьбе против президента Башара Асада.

Как передает Report со ссылкой на "France 24", об этом заявил Абу Мохаммед аль-Голани.

«Мы продолжим фокусироваться на Дамаске и планируем уничтожить этот режим», — заявил он.

Аль-Голани также призвал людей, поддерживающих действующего президента Сирии, отказаться от своих взглядов ради собственной безопасности.

Ранее «Хезболла» заявила об уничтожении 20 боевиков «Аль-Каиды» из Сирии.