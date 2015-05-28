 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Лидер "Аль-Каиды" готов захватить Дамаск

    Мы продолжим фокусироваться на Дамаске и планируем уничтожить этот режим

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Лидер «Джебхан ан-Нусра», сирийского крыла террористической группировки «Аль-Каида», заявил о готовности захватить столицу Сирии Дамаск в борьбе против президента Башара Асада.

    Как передает Report со ссылкой на "France 24", об этом заявил Абу Мохаммед аль-Голани.

    «Мы продолжим фокусироваться на Дамаске и планируем уничтожить этот режим», — заявил он.

    Аль-Голани также призвал людей, поддерживающих действующего президента Сирии, отказаться от своих взглядов ради собственной безопасности.

    Ранее «Хезболла» заявила об уничтожении 20 боевиков «Аль-Каиды» из Сирии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi