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Личные дела руководителей Европола пропали из штаб-квартиры агентства в Гааге

Личные дела руководителей Европола пропали из штаб-квартиры агентства в Гааге Личные дела исполнительного директора Европейского полицейского агентства (Европол) Катрин де Болль и трех ее заместителей исчезли из штаб-квартиры организации в Гааге.
Другие страны
27 марта 2024 г. 10:54
Личные дела руководителей Европола пропали из штаб-квартиры агентства в Гааге

Личные дела исполнительного директора Европейского полицейского агентства (Европол) Катрин де Болль и трех ее заместителей исчезли из штаб-квартиры организации в Гааге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico.

Самое серьезное нарушение правил безопасности агентства, затронувшее высших должностных лиц Европола, спровоцировало кризис доверия в организации и привело к крупномасштабному расследованию произошедшего. После инцидента главу отдела кадров агентства Массимилиано Беттина отстранили от дел и отправили в административный отпуск.

Согласно служебному документу, с которым ознакомилось издание, а также сведениям, полученным им от сотрудников Европола, печатные копии личных дел руководства с конфиденциальной информацией пропали еще осенью прошлого года.

Когда чиновники проверили всю документацию агентства, то обнаружили "отсутствие еще ряда файлов". "Учитывая роль Европола как правоохранительного органа, исчезновение файлов сотрудников представляет собой серьезный инцидент, связанный с нарушением правил безопасности, раскрытием личных данных", - отмечается в служебной записи от 18 сентября прошлого года.

По словам чиновников Европола, некоторые из пропавших копий были позднее найдены "в общественном месте" одним из жителей Гааги, который принес их в полицейский участок. При этом неясно, когда они вообще пропали и почему их взяли из учреждения. Представитель гаагской полиции Стивен ван Сантен заявил, что "полицейские Гааги были привлечены к некоторым делам, связанным с продолжающимся внутренним расследованием Европола".

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