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Личные данные свыше 181 тыс. граждан Хорватии утекли в сеть

Личные данные свыше 181 тыс. граждан Хорватии утекли в сеть Личные данные более чем 181 тыс. граждан Хорватии утекли в сеть из базы компании, которая занимается взысканием долгов.
Другие страны
27 марта 2023 г. 02:48
Личные данные свыше 181 тыс. граждан Хорватии утекли в сеть

Личные данные более чем 181 тыс. граждан Хорватии утекли в сеть из базы компании, которая занимается взысканием долгов.

Как передает Report со ссылкой на Tanjug, компания EOS Matrix, которая помогает предприятиям взыскивать долги, подтвердила крупную утечку данных. В сеть попали сведения о 181 641 человеке, включая информацию о 294 несовершеннолетних лицах. Это имя и фамилия граждан, номер социального страхования, дата рождения. Помимо должников, в списках есть также содолжники, поручители и залоговые должники.

Агентство отмечает, что наибольшее число вопросов к EOS Matrix вызвала утечка данных несовершеннолетних. В коллекторской фирме объяснили, что это сведения, полученные на основании судебных решений о наследовании, то есть речь идет о несовершеннолетних детях должников, которые были определены их наследниками.

Агентство по защите личных данных запустило процедуру расследования этого инцидента, сообщает Tanjug. Ведомство получило анонимное сообщение о том, что большое число агентств по взысканию долгов, действующих в Хорватии, обмениваются базами данных, чего им не следует делать, так как подобные действия приводят к утечке. По информации Tanjug, на сегодняшний день это самая крупная утечка личных данных в Хорватии.

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