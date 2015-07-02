Либерия подтвердила третий случай заражения вирусом Эболы

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Минздрав Либерии в четверг сообщил о третьем подтвержденном случае заражения вирусом геморрагической лихорадки Эбола после того, как в мае страна была объявлена свободной от заболевания.

Как отмечает Report, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

"По данным на вчерашний день, мы имеем три подтвержденных случая заражения вирусом. Один человек, 17-летний подросток, умер. Два других человека, 24 и 27 лет, живы, их состояние стабильное", - цитирует агентство Рейтер заместителя министра здравоохранения Либерии Толберта Ниенсваха.

Вспышка геморрагической лихорадки Эбола началась в Западной Африке в феврале 2014 года. Больше других стран от вируса пострадали Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне. Всего с начала эпидемии в трех этих странах от болезни скончались 11145 человек, еще 27135 - заразились опасным вирусом. Девятого мая Либерия была официально объявлена "свободной от Эболы".









