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Лев XIV проведет первую мессу в Сикстинской капелле

Лев XIV проведет первую мессу в Сикстинской капелле Новоизбранный Папа Римский Лев XIV проведет мессу с кардиналами в Сикстинской капелле 9 мая.
Другие страны
9 мая 2025 г. 13:09
Лев XIV проведет первую мессу в Сикстинской капелле

Новоизбранный Папа Римский Лев XIV проведет мессу с кардиналами в Сикстинской капелле 9 мая.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, после мессы Лев пообедает с избравшими его кардиналами, после чего они смогут покинуть Ватикан и разъехаться по своим домам по всему миру.

В воскресенье, 11 мая, новый понтифик предстанет перед верующими на традиционной проповеди.

Напомним, что 8 мая в Ватикане избрали главу Римско-католической церкви. Им стал 69-летний американо-перуанский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Он стал 267-м Папой Римским и первым американцем на престоле Святого Петра.

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