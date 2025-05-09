Лев XIV проведет первую мессу в Сикстинской капелле

Новоизбранный Папа Римский Лев XIV проведет мессу с кардиналами в Сикстинской капелле 9 мая.

Новоизбранный Папа Римский Лев XIV проведет мессу с кардиналами в Сикстинской капелле 9 мая.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, после мессы Лев пообедает с избравшими его кардиналами, после чего они смогут покинуть Ватикан и разъехаться по своим домам по всему миру.

В воскресенье, 11 мая, новый понтифик предстанет перед верующими на традиционной проповеди.

Напомним, что 8 мая в Ватикане избрали главу Римско-католической церкви. Им стал 69-летний американо-перуанский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Он стал 267-м Папой Римским и первым американцем на престоле Святого Петра.