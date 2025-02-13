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Лесные пожары в Лос-Анджелесе обойдутся страховщикам в $40 млрд

Лесные пожары в Лос-Анджелесе обойдутся страховщикам в $40 млрд Предполагаемые страховые выплаты пострадавшим от лесных пожаров в округе Лос-Анджелес обойдутся мировой отрасли страхования почти в $40 млрд из более чем $250 млрд общего экономического ущерба.
Другие страны
13 февраля 2025 г. 11:35
Лесные пожары в Лос-Анджелесе обойдутся страховщикам в $40 млрд

Предполагаемые страховые выплаты пострадавшим от лесных пожаров в округе Лос-Анджелес обойдутся мировой отрасли страхования почти в $40 млрд из более чем $250 млрд общего экономического ущерба.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times.

Эксперты отмечают, что возмещение убытков происходит на фоне кризиса, охватившего страховой сектор штата Калифорния, откуда еще до нынешнего удара стихии был отмечен исход страховщиков "из-за ужесточения правил защиты прав потребителей и участившихся стихийных бедствий". Одна из крупнейших страховых компаний США American International Group еще три года назад прекратила предлагать новые полисы большинству домовладельцев в Калифорнии, чтобы сосредоточиться на бизнесе и самых богатых жителях штата.

Агенты по страхованию утверждают, что закон Калифорнии о защите прав потребителей стал слишком обременительным и не позволяет получать достаточную прибыль для работы в штате. Это в конечном счете делает жителей более уязвимыми. Согласно информации компании Howden Insurance, количество страховых полисов, выданных "признанными" в штате компаниями, с 2019 по 2023 год сократилось на 340 тыс.

Крупнейшая частная страховая компания Калифорнии State Farm добивается от страхового регулятора штата безотлагательного повышения тарифа на 22%, чтобы помочь компенсировать расходы, связанные с январскими пожарами.

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Версия на азербайджанском языке Los-Ancelesdə meşə yanğınları sığortaçılara 40 milyard dollara başa gələcək

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